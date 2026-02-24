Гуменник рассказал, что мечтает вернуться на международные турниры

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что после выступления на Олимпийских играх хочет продолжения международной карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На этот чемпионат мира нас ещё не допустили. Дальше буду надеяться, что в следующем сезоне получится на каких‑то международных соревнованиях выступить. И если так, то буду к ним готовиться, как‑то прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом», — заявил Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее тренер Валентина Родионенко заявила, что фигуриста Петра Гуменника засудили на Олимпиаде.