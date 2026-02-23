«Мне не всегда было комфортно в Сочи»: Шайдоров о возвращении в Казахстан

Шайдоров признался, что ему было некомфортно тренироваться в Сочи

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде 2026 года в Италии, в эфире Okko рассказал, почему вернулся из Сочи на родину.

«Мне не всегда было комфортно в Сочи, потому что я больше люблю Казахстан. Мне там очень нравится находиться. Подготовка была очень хорошая, потому что мне дали условия хорошие. Ледовую арену, у меня была даже своя раздевалка», — рассказал Шайдоров.

Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее Петр Гуменник под фото с Ильей Малининым заявил, что будет скучать.