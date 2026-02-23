Размер шрифта
В Турции спасли чайку, которую ударом по мячу сбил футболист

В Стамбуле футболист сделал искусственный массаж сердца сбитой мячом чайке
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Футболист любительской лиги Стамбула сделал искусственный массаж сердца чайке, которая упала на поле после попадания в нее мячом. Об этом сообщает Anadolu.

Инцидент произошел на 22-й минуте финальной игры в первой любительской лиге — голкипер стамбульской команды Мухаммет Уянык попал мячом в пролетавшую над полем птицу при попытке вынести мяч от собственных ворот.

Первым на помощь чайке прибежал капитан клуба Гани Чатан и стал делать искусственный массаж сердца, после чего та была передана в руки ветеринарам.

«Я не сразу понял, что упало, подошел поближе и увидел, что это чайка. Ужасно себя почувствовал, я был в шоке, это ведь живое существо», — рассказал вратарь журналистам.

Позднее стало известно, что чайка сумела выжить, но потеряла способность летать из-за сильного повреждения крыльев. Игра завершилась поражением стамбульской команды.

Ранее УЕФА озвучил вердикт по делу Винисиуса.
 
