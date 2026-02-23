«Куда на цветмет сдать?» Филиппов о медали Олимпиады

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в Telegram-канале «Комитет спортсменов» пошутил по поводу своей серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Мужики, всем привет. Кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?» — спросил Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что у России не одна медаль на Олимпиаде, а две.