«Неуклюжий, неуверенный»: во Франции сообщили, что Забарный разочаровал «ПСЖ»

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный оправдал ожиданий, которые возлагались на него после летнего перехода из «Борнмута», сообщает Le Figaro.

«Забарный не внушает доверия, когда его начинают выпускать на поле чаще. Неуклюжий, неуверенный, иногда лишенный ловкости, он не ошеломляет в работе с мячом, не особо доминирует в верховой борьбе и единоборствах», — пишет издание.

После февральского матча против «Ренна» Забарный был признан худшим игроком 22-го тура чемпионата Франции.

В «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды.

Ранее стало известно о возможном пропуске вратаря Люка Шевалье ЧМ‑2026 из‑за Сафонова.