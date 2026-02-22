«Лучше, чем ничего»: в сборной Германии отреагировали на ошибку Непряевой

В сборной Германии заявили, что ошибка Непряевой не повлияла на итоги марафона

Сервисмен сборной Германии по лыжным гонкам в эфире Okko заявил, что ошибка россиянки Дарьи Непряевой не сказалась на распределении мест в итоге масс-старта на Олимпиаде в Италии.

«До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины. Мы оперативно подготовили новую пару. Это не самая лучшая пара, но лучше, чем ничего», — сказал он.

Непряева совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

