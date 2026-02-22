Размер шрифта
ЦСКА обыграл «Спартак» и стал обладателем Кубка легенд

Александр Вильф/РИА Новости

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в финальном матче Кубка легенд имени Константина Еременко, который проходил в Москве.

Основное время завершилось вничью 4:4, а в серии пенальти ЦСКА отыграл со счетом 3:2.

За несколько минут до конца встречи «Спартак» уступал в счете, однако Денис Глушаков сумел сравнять цифры на табло и перевести игру в послематчевую серию. У ЦСКА три футболиста забили в ворота. У «Спартака» Роман Павлюченко не могу реализовать попытку.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

