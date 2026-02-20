Назван клуб, который успешнее всего провел зимнюю трансферную кампанию

Футбольный эксперт Виталий Дьяков заявил, что успешнее всех трансферную кампанию провел московский ЦСКА. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Армейцы взяли Лусиано, Рейса, Баринова, Козлова. Они, возможно, усилились с прицелом на будущий сезон, хотя и в этом будут бороться. За чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит», и шансы на успех у них равные. ЦСКА и «Локомотив» находятся рядом и будут трепать нервы лидерам, но у них меньше шансов на золото», — заявил Дьяков.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

