«Подумала о Коростелеве»: Непряева объяснила ошибку, из-за которой ее дисквалифицировали

Лыжница Непряева объяснила свою ошибку с лыжами во время масс-старта на ОИ

Российская лыжница Дарья Непряева в эфире Okko объяснила, почему перепутала боксы и надела чужие лыжи во время масс-старта на зимних Олимпийских играх — 2026.

«Я не перепутала. Я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то подумала о Савелии, у него был 12-й номер. Я не знаю, что у меня было в голове. Я подумала, что у меня тоже 12-й номер. У меня вообще не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи», — заявила она.

Лыжница совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.