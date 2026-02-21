Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне

Коростелев о пятом месте в олимпийском марафоне: надо потренироваться

Российский лыжник Савелий Коростелев в своих соцсетях отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.

«Надо потренироваться», — написал Коростелев.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

22 февраля на старт 50-километровой гонки выйдет россиянка Дарья Непряева. Заезд начнется в 12:00 по московскому времени.



Ранее Коростелев призвал проверить норвежцев на фтор.