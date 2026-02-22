Непряева: паника охватила, когда осознала на спуске, что лыжи не мои

Непряева заявила, что ее накрыли паника и стыд после ошибки со сменой лыж

Российская лыжница Дарья Непряева, которую дисквалифицировали после масс-старта на Олимпиаде-2026, в эфире Okko призналась, что ей очень стыдно из-за ее ошибки в гонке.

«Меня паника охватила, когда я осознала на спуске, что лыжи не мои. Я узнала, что меня могут снять, и не знала, что мне делать. В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно», — заявила она.

Лыжница совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

