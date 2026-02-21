Размер шрифта
Гуменник раскрыл, чем его удивил американец Малинин в личной беседе

Фигурист Гуменник: я очень удивился, какой Малинин простой, добродушный парень
Amanda Perobelli/Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что представитель США Илья Малинин при личном общении оказался очень любознательным, а также отметил что с ним можно было поговорить о чем угодно. Его слова приводит Okko.

«Я очень удивился, какой он простой, добродушный парень, открытый и правда совершенно такой обычный, с ним можно абсолютно о чем угодно поговорить. Хоть о фигурном катании, хоть не о фигурном катании, он во всех темах разбирается», — рассказал он.

Американец Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Олимпиаду выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Ранее Аделия Петросян сфотографировалась с Малининым.
 
