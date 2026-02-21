Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 21 февраля 2026 года

Россияне выступили в лыжных гонках и конькобежном спорте на Играх 21 февраля

21 февраля российские спортсмены выступили на соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 2026 в лыжных гонках и конькобежном спорте.

Лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 км. Конькобежка Анастасия Семенова не смогла пробиться в финал Олимпиады в масс-старте.

В своем полуфинальном забеге Семенова заняла девятое место. В решающий забег выходили первые восемь спортсменок.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее посольство РФ обвинило Италию в уступках требованиям Украины перед Паралимпиадой.