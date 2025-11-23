Российский боец принял участие в драке за кулисами UFC

Во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Дохе произошел конфликт между российским чемпионом Хамзатом Чимаевым и ирландским бойцом Ианом Гарри.

Бойцы едва не подрались за кулисами, но конфликт был вовремя остановлен. Чимаев, находившийся в угоне своего соотечественника Армана Царукяна, резко отреагировал на поведение Гарри после его победы над американцем Белалом Мухаммадом.

Иан Гарри одержал победу по единогласному решению судей, в то время как в главном бою вечера Царукян успешно провел удушающий прием против новозеландца Дэна Хукера во втором раунде.

Чимаев — российский боец, представляющий ОАЭ. В ночь на 17 августа он одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Ранее российский боец Царукян победил на турнире UFC в Катаре.