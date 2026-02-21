«Был близок к тому, чтобы потемнело в глазах»: Коростелев о масс-старте на ОИ

Российский лыжник Савелий Коростелев во время прямого эфира Okko признался, что ему было очень тяжело во время масс-старта на зимних Олимпийских играх — 2026.

«Погода была такой, что лыжи тяжело шли. Завтра, может, Дашке будет попроще, но сегодня было ужасно. Понял, что к норвежцам не приближаюсь. И было уже все равно, четвертым или пятым я стану. В последний подъем уже просто зашел пешком. Я был близок к тому, чтобы потемнело в глазах», — заявил он.

Три места на пьедестале заняли норвежцы. Золото выиграл Йоханнес Клебо, на втором месте оказался Мартин Лёвстрём Нюэнгет, замкнул тройку лучших Эмиль Иверсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Коростелев также занял четвертое место в скиатлоне.

