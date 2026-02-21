Названы шансы Коростелева побороться за медаль в масс-старте Олимпиады

Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский заявил, что российский лыжник Савелий Коростелев может побороться за медаль в масс-старте на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, будет непросто, но тем не менее считаю, что побороться в такую теплую погоду нужно. Главное, чтобы все сложилось воедино: с лыжами всё было в порядке, физически и морально надо быть готовым. Если всё это будет, то Савелий точно будет в борьбе за медаль», — подчеркнул он.

Мужской масс-старт на Олимпиаде состоится 21 февраля, лыжники начнут забег на дистанцию в 50 км в 13:00 по московскому времени.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне.

