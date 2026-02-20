«Русские так не умеют»: Ягудин о победе американки на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин на странице ДоброFON в социальной сети назвал справедливыми результаты женского одиночного катания на зимних Олимпийских играх — 2026, где победила американка Алиса Лью.

«Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» У них все: «Have a good time. I'm just happy to be here», — сказал он.

Спортсменка из США набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее известный блогер назвал Петросян позорищем и бездарностью.