Главу РУСАДА обвинили в сокрытии допинга после ОИ-2014

Главу РУСАДА Логинову обвинили в сокрытии допинга после Олимпиады-2014
РИА Новости

Информатор утверждает, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова участвовала в сокрытии допинга после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Об этом пишет издание The New York Times.

«Согласно заявлению информатора, утверждающего, что он обладает непосредственными сведениями о роли госпожи Логиновой, нынешний генеральный директор РУСАДА была непосредственно вовлечена в попытку сокрытия результатов допинг-тестов после зимних Игр 2014 года», — указано в материале.

При этом сама глава РУСАДА эти обвинения опровергла.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего ее бывший глава Григорий Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее с российского олимпийского чемпиона сняли отстранение за допинг.
 
