Именитая итальянская фигуристка Костнер приободрила Петросян после неудачи на ОИ

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в женском одиночном катании Каролина Костнер приободрила российскую фигуристку Аделию Петросян во временя репетиций показательных выступлений Игр-2026. Об этом сообщает журналист Sport24 Константин Лесик.

Согласно его информации, после прогона одного из номеров легендарная фигуристка подъехала к Петросян и приобняла ее. Костнер что-то ей сказала, после чего российская фигуристка улыбнулась.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

