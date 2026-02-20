Министр спорта назвал ограничения против российских спортсменов дискриминацией

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил в разговоре с Life.ru, что все политические ограничения против российских спортсменов не соответствуют принципам Олимпийской хартии.

Дегтярев подчеркнул, что Москва планирует добиваться полного равноправного допуска спортсменов из России к международным стартам.

«Любые ограничения против российских спортсменов по политическим причинам мы считаем незаконной дискриминацией. Единственный вариант — полный и равноправный доступ всех наших спортсменов на международные старты», — сказал министр спорта.

Напомним, 19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сказала, что организация приняла решение оставить прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. В результате на соревнования в нейтральном статусе отправились 13 отечественных спортсменов, в числе которых фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

