Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

Министр спорта назвал ограничения против российских спортсменов дискриминацией

Дегтярев: ограничения против российских спортсменов — незаконная дискриминация
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил в разговоре с Life.ru, что все политические ограничения против российских спортсменов не соответствуют принципам Олимпийской хартии.

Дегтярев подчеркнул, что Москва планирует добиваться полного равноправного допуска спортсменов из России к международным стартам.

«Любые ограничения против российских спортсменов по политическим причинам мы считаем незаконной дискриминацией. Единственный вариант — полный и равноправный доступ всех наших спортсменов на международные старты», — сказал министр спорта.

Напомним, 19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сказала, что организация приняла решение оставить прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. В результате на соревнования в нейтральном статусе отправились 13 отечественных спортсменов, в числе которых фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Ранее министр спорта ответил, будут ли у российских спортсменов медали на Олимпиаде-2026.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!