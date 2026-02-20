18:40

В четвертьфиналах и те, и другие выиграли в овертаймах, отыгравшись в концовке основного времени, уже играя вшестером. Канада переломила Чехию — 4:3, Финляндия смогла перебороть Швейцарию — 3:2.

Ну и главная новость сегодня — отсутствие Сидни Кросби, капитана сборной Канады, получившего травму во время второго периода встречи с Чехией. Капитанскую нашивку у Канады получил Коннор Макдэвид.