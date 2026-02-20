На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Остановить фаворита: Канада и Финляндия играют в полуфинале Олимпиады

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Канада — Финляндия

Simon Hasteg/Global Look Press
Сборные Канады и Финляндии встречаются в полуфинале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). 1/2 финала
2-й период
20 февраля 18:40
Канада
0 : 1
Финляндия
16' Рантанен
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
1-й период

16'55" Рантанен

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11'

Опасный прострел на дальнюю штангу, где был Гранлунд, но канадские защитники справились.

10'

Удаление у сборной Канады за нарушение численного состава. Первое в матче большинство будет у сборной Финляндии. Сэм Беннетт поехал отбывать командный штраф.

9'

По броскам уже 3-6, кстати. У финнов даже есть перевес.

8'

Красивая комбинация сборной Канады, подключившийся Санхайм делал передачу на дальнюю штангу мимо щитков Сароса, но Хаула отработал и не дал замкнуть в пустой угол.

6'

Вот неплохая атака сборной Суоми, но Биннингтон был готов к броску Хинца и отразил на щитках.

6'

Финны нанесли пару бросков по воротам Биннингтона, но опасными они не были.

4'

Снова Селебрини был в хорошей позиции, но бросить ему не дали. А вот в следующей атаке Селебрини в касание замыкал с пятака пас Маккиннона — Сарос успел переместиться и поймал.

3'

Финны максимально вяжут игру с первых минут.

1'

Пас на пятак на Селебрини и бросок одного из лучших игроков сезона в НХЛ — Сарос поймал!

1'

Поееехали! Матч начался.

18:40

В четвертьфиналах и те, и другие выиграли в овертаймах, отыгравшись в концовке основного времени, уже играя вшестером. Канада переломила Чехию — 4:3, Финляндия смогла перебороть Швейцарию — 3:2.

Ну и главная новость сегодня — отсутствие Сидни Кросби, капитана сборной Канады, получившего травму во время второго периода встречи с Чехией. Капитанскую нашивку у Канады получил Коннор Макдэвид.

18:35

А вот состав сборной Финляндии от Антти Пеннанена.

Голкиперы: Сарос (Корписало). Защитники: Йокихарью, Мяяття, Матинпало, Миккола, Ристолайнен, Линделль, Хейсканен. Нападающие: Хинц, Капанен, Кивиранта, Хаула, Армия, Луостаринен, Лунделль, Какко, Гранлунд, Терявяйнен, Лехконен, Ахо, Рантанен.

18:30

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого сегодня выставил главный тренер сборной Канады Джон Купер.

Голкиперы: Биннингтон (Томпсон). Защитники: Теодор, Санхайм, Даути, Харли, Парэйко, Тэйвз, Макар. Нападающие: Маккиннон, Беннетт, Маршанд, Марнер, Сузуки, Стоун, Хорват, Джарвис, Селебрини, Макдэвид, Уилсон, Хэйгел, Райнхарт.

18:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются сборные Канады и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

