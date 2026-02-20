Удаление у сборной Канады за нарушение численного состава. Первое в матче большинство будет у сборной Финляндии. Сэм Беннетт поехал отбывать командный штраф.
Красивая комбинация сборной Канады, подключившийся Санхайм делал передачу на дальнюю штангу мимо щитков Сароса, но Хаула отработал и не дал замкнуть в пустой угол.
Снова Селебрини был в хорошей позиции, но бросить ему не дали. А вот в следующей атаке Селебрини в касание замыкал с пятака пас Маккиннона — Сарос успел переместиться и поймал.
В четвертьфиналах и те, и другие выиграли в овертаймах, отыгравшись в концовке основного времени, уже играя вшестером. Канада переломила Чехию — 4:3, Финляндия смогла перебороть Швейцарию — 3:2.
Ну и главная новость сегодня — отсутствие Сидни Кросби, капитана сборной Канады, получившего травму во время второго периода встречи с Чехией. Капитанскую нашивку у Канады получил Коннор Макдэвид.
А вот состав сборной Финляндии от Антти Пеннанена.
Голкиперы: Сарос (Корписало). Защитники: Йокихарью, Мяяття, Матинпало, Миккола, Ристолайнен, Линделль, Хейсканен. Нападающие: Хинц, Капанен, Кивиранта, Хаула, Армия, Луостаринен, Лунделль, Какко, Гранлунд, Терявяйнен, Лехконен, Ахо, Рантанен.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого сегодня выставил главный тренер сборной Канады Джон Купер.
Голкиперы: Биннингтон (Томпсон). Защитники: Теодор, Санхайм, Даути, Харли, Парэйко, Тэйвз, Макар. Нападающие: Маккиннон, Беннетт, Маршанд, Марнер, Сузуки, Стоун, Хорват, Джарвис, Селебрини, Макдэвид, Уилсон, Хэйгел, Райнхарт.