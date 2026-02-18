Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Боец UFC Махачев стал Послом самбо в мире

Российский боец UFC Ислам Махачев стал Послом самбо в мире
Пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС)

Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева удостоили звания «Посол самбо в мире». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Церемония состоялась 18 февраля в Международном центре самбо в Лужниках. Президент ФИАС Василий Шестаков вручил бойцу памятный знак федерации и именную куртку с логотипом. В ответ Махачев подписал еще одну куртку, которая будет передана в музей организации и станет частью экспозиции.

«Ислам Махачев является ярким примером того, как самбо открывает двери к самым высоким достижениям в мировом спорте. Его путь от побед на коврах до титула чемпиона UFC вдохновляет миллионы. Мы с гордостью присваиваем ему почетное звание «Посол самбо в мире», — сказал Шестаков.

Махачев также был приглашен стать почетным гостем юбилейного 50-го чемпионата мира по самбо, который пройдет в Самарканде в ноябре 2026 года.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее тренер Махачева ответил, когда боец может завершить карьеру.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!