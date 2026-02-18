Размер шрифта
Петросян рассказала о выступлении в короткой программе на Олимпийских играх

Фигуристка Петросян осталась довольна короткой программой на Олимпийских играх
Yara Nardi/Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась в разговоре с «Пятым каналом», что не чувствовала волнения во время своего выступления с короткой программой на зимних Олимпийских играх — 2026.

Петросян рассказала, что прокат прошел спокойно, и она получила большое удовольствие от своего выхода на лед. Фигуристка выразила надежду, что зрители испытали те же эмоции, что и она сама.

По словам спортсменки, перед выступлением она загадала получить оценку в промежутке от 72 до 74 баллов. В итоге Петросян набрала 72,89 балла.

«Загадывая желание, я попросила от 72 до 74 баллов. Прямо посередине и получилось», — отметила фигуристка.

Она также призналась, что все еще не чувствует давления со стороны соперниц. По мнению спортсменки, это происходит из-за того, что она редко пересекается с другими участницами во время разминок и не живет в олимпийской деревне. Петросян объяснила, что привыкла готовиться к выступлениям отдельно, в спокойной обстановке.

«Я очень люблю — что здесь, что в России, отделяться от всех и разминаться в своем уголочке со своим тренером», — поделилась спортсменка.

Петросян, выступившая второй в первой разминке, справилась со всеми заявленными элементами и набрала 72,89 балла. Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы спортсменки покажут 19 февраля.

Ранее тренер Петросян рассказал, чем фигуристка напугала его.
 
