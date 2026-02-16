Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира

Стал известен состав участников плей-офф по итогам группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.

Напрямую в четвертьфинал вышли команды, занявшие первые места в своих группах, — сборные Канады, Словакии и США, а также сборная Финляндии, которая стала лучшей среди команд, финишировавших вторыми.

Остальные восемь сборных продолжат борьбу в квалификационном раунде 17 февраля. Победители этих встреч сыграют в четвертьфиналах 18 февраля:

Канада — Чехия/Дания;

США — Швеция/Латвия;

Словакия — Германия/Франция;

Финляндия — Швейцария/Италия.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее на Олимпиаде превзошли рекорд, принадлежавший матчу с участием России.