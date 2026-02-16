Размер шрифта
«Без России мы видим избиение младенцев»: российский тренер об уровне хоккейного турнира на ОИ

Тренер Назаров: нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский тренер Андрей Назаров высказался о хоккейном турнире Олимпиады в Италии без участия российской сборной. Его слова передает «Чемпионат».

«Канадцы обыгрывают, бьют, дерутся, плетут комбинации при любом счете. Люди каждую секунду заточены на результат. Сейчас окончательно ясно, что нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции. Составить реальную конкуренцию сборной Канады могли именно россияне. Без России на Олимпиаде мы видим избиение Канадой младенцев», — сказал Назаров.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира.
 
