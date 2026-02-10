В «ПСЖ» ответили, является ли Сафонов основным вратарем

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, является ли вратарь Матвей Сафонов основным в клубе. Его слова приводит издание Le Parisien.

«Мне повезло иметь трех вратарей очень высокого уровня. Я бы не стал говорить об этом индивидуально — все трое готовы помочь команде», — заявил он.

В матче 21-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счетом 5:0. Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч. Для него этот матч стал третьим подряд в основе, до этого он играл в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) и во французском чемпионате со «Страсбуром» (2:1, Сафонов сумел отразить пенальти).

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

