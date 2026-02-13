Знаменосец сборной Молдавии, которую заподозрили в поддержке СВО, выступила с заявлением

Молдавская лыжница Елизавета Хлусович, которая несла флаг Молдавии на открытии Олимпийских игр 2026 года в Италии, заявила, что не подпичывалась на пророссийские группы в социальной сети ВК. Ее слова передает пресс-служба Олимпийского комитета Молдавии.

«Я использую этот аккаунт вместе с мамой. У нас обеих есть к нему доступ, и, возможно, она видела те посты. Но я хочу, чтобы было ясно: я на те группы не подписывалась», — сказала Хлусович.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом.