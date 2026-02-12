«Заложило уши»: Непряева о гонке с раздельным стартом на Играх

Российская лыжница Дарья Непряева в эфире Okko призналась, что гонка с раздельным стартом на Олимпиаде далась ей тяжело.

«Ощущения непонятные, уши заложило после финиша. Очень тяжелая гонка, тяжелая погода, трасса сегодня была относительно жесткой. Вчера была мягкая, думала, сегодня тоже будет мягкая, но она была немного другая, не то что в остальные дни», — рассказала Непряева.

Россиянка заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды.

Победу в гонке одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерсон, отставшая от победительницы на 46,6 секунды. Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс (+49,7).

Непряева приняла участие в третьей гонке на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее россиянка финишировала 17-й в скиатлоне, а в спринте не сумела преодолеть квалификационный этап.

Ранее в сборной России призвали не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде.