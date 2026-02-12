Американский фигурист заявил, что получает удовольствие от прыжков Гуменника

Американский фигурист Эндрю Торгашев назвал россиянина Петра Гуменника сильным и хорошим парнем, пеередает Sport24.

«Мы общались немного. Он, конечно, сильный, хороший парень. Хорошо прыгает, хорошо тренируется. Молодец! Смотреть как он прыгает — одно удовольствие», — сказал Торгашев.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.



Ранее Ирина Роднина заявила, что Гуменник может рассчитывать на хороший прокат на ОИ.