Биатлонистка Гренландии назвала позором желание Трампа купить жителей острова

Гренландская спортсменка Укалек Слеттемарк выступила с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, предложившего выплатить жителям острова по 1 миллиону долларов за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом спортсменка заявила журналистам во время Олимпийских игр в Италии.

«Это позор. Нас нельзя купить за деньги. Если мы станем частью Соединенных Штатов, я бы предпочла выступать за Данию или Норвегию. Я никогда не буду выступать за Соединенные Штаты», — заявила Слеттемарк.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее Слеттемарк назвала Трампа идиотом.