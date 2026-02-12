Овечкин потратил на отдых в Дубае несколько миллионов рублей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин потратил минимум 3 млн рублей на семейный отдых в Дубае, сообщает Mash на спорте.

Овечкин живет в одном из лучших номеров отеля «Парус» Бурдж аль-Араб. Неделя проживания в таком номере стоит примерно 2 млн рублей. Также в отеле есть ресторан, где можно попробовать блюда с золотом, частный пляж и спортивные залы для поддержания формы.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

