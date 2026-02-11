Размер шрифта
«Основная задача»: в Госдуме оценили шансы Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ

Депутат Свищев: Овечкин стопроцентно забросит тысячу шайб в НХЛ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет достичь отметки в 1000 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«За 2025 год я поставил его спортсменом номер один. Каждое утро просыпаюсь, смотрю, какие матчи он провел — забил или не забил, отдал или не отдал голевую. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет до этого результата. Это основная задача», — подчеркнул он.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее в России высказались о возвращении Овечкина в КХЛ.
 
