Украинский спортсмен после дисквалификации на ОИ пожаловался на российскую пропаганду

Украинец Гераскевич после дисквалификации на ОИ пожаловался на пропаганду РФ

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал из-за шлема, пожаловался на российскую пропаганду. Об этом он рассказал порталу Tribuna.

«Я считаю, что эти Олимпийские игры играют в пользу российской пропаганды. Мы видели много русских флагов на трибунах, в новостях. Видели российский флаг на шлеме одного из спортсменов и никакой реакции», — сказал Гераскевич.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

