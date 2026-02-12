В Госдуме объяснили, почему МОК решил дисквалифицировать украинского скелетониста

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) давал шанс украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который был дисквалифицирован за выход на соревновательный трек в шлеме с несогласованным изображением соотечественников, сменить экипировку.

По ее словам, если спортсмен хотел почтить память своих сограждан на Олимпийских играх, то ему стоило бы это делать без нарушений регламента.

«Даже если происходило какое-либо трагическое событие, всегда очень сложно было согласовать выражение скорби на Олимпиаде, разрешение на черную траурную ленточку даже очень сложно было получить. Поэтому спортсмены старались этого не делать, потому что это, правда, очень тяжело. На чемпионатах мира это проще, а вот на Олимпиаде МОК практически не разрешал мог делать. Существует регламент, и просто ему надо соответствовать, вот и все. Не надо провоцировать людей, что вот я такой обиженный. Обид никаких не должно быть, это просто нарушение регламента. Нарушил правила — тебя дисквалифицируют, тем более до этого ему сделали замечание и предложили выступать в другом шлеме. При желании это можно было сделать, поменять его — два шлема у него точно есть», — заявила Журова.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Ранее Светлана Журова похвалила МОК за дисквалификацию украинского скелетониста.