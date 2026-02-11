Размер шрифта
МОК запретил второму украинскому спортсмену носить шлем с политическими лозунгами

МОК запретил фристайлистке Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом
Hannah Mckay/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар участвовать в соревнованиях в шлеме с политическим лозунгом на Играх в Италии, передает издание «Общественное».

«Примерно за неделю до Олимпиады мне пришло письмо на почту, что Международный олимпийский комитет считает этот шлем пропагандой, из-за чего я не могу выступать на Играх», — заявила Коцар.

Согласно правилам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх запрещены любые демонстрации и политические, религиозные или расовые пропаганды.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее украинский скелетонист тренировался в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет МОК.
 
