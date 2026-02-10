Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

Украинский скелетонист тренировался в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет МОК

Гераскевич тренировался в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет
Athit Perawongmetha/Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку на Олимпиаде в Италии в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК запретил ему надевать этот шлем, но разрешил ему носить черную повязку.

Согласно правилам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх запрещены любые демонстрации и политические, религиозные или расовые пропаганды.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее Гераскевич обвинил россиян в несоблюдении нейтральности.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!