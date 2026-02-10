Украинский скелетонист тренировался в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет МОК

Гераскевич тренировался в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку на Олимпиаде в Италии в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК запретил ему надевать этот шлем, но разрешил ему носить черную повязку.

Согласно правилам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх запрещены любые демонстрации и политические, религиозные или расовые пропаганды.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее Гераскевич обвинил россиян в несоблюдении нейтральности.