«Все обсудим»: в России высказались о возвращении Овечкина в КХЛ

Глава КХЛ Морозов: мы не трогаем Овечкина сейчас из-за контракта с НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что сейчас никаких переговоров о возвращении российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Россию не ведется. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сейчас его не трогаем, ведь у него контракт в НХЛ. Саша очень сосредоточен на игре. Сейчас у них пауза в чемпионате, Александр отдыхает вместе с семьей и готовится к важной части сезона. Летом мы, конечно же, с ним все обсудим», — подчеркнул он.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин во время отдыха получил торт с посланием.