«Еще один шаг к Паралимпийским играм»: в Москве представили новый вид самбо

ФИАС представила новый вид самбо для людей с ампутированными конечностями
Международная Федерация САМБО (ФИАС)

В Международном центре самбо в Лужниках стартовали первые в мире систематические тренировки по самбо для людей с ампутированными конечностями. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Проект, который был инициирован ФИАС, призван разработать эффективную методику адаптации самбо для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), чтобы в дальнейшем начать распространение опыта по миру.

Занятия станут основой для работы Научно-методического центра по развитию самбо среди спортсменов с НОДА в Лужниках. Перед центром стоит глобальная долгосрочная цель — добиться включения самбо для людей с НОДА в программу Паралимпийских игр.

«Самбо — это больше чем спорт. Это система ценностей, воспитания и социализации, которая должна быть доступна каждому, независимо от физических особенностей. Развитие самбо слепых и теперь - старт работы с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это наш вклад в построение по-настоящему инклюзивного мирового спортивного сообщества. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это путь к самореализации, уверенности и новым победам. Для всего мирового самбо - это важнейший этап развития, обогащение нашей философии и шаг к включению нашего вида спорта в программу Паралимпийских игр. Мы создаем историю, открывая самбо для всех, потому что «Самбо - это семья, семья - это сила, а сила — это мир», — отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

В ФИАС сосредоточены на развитии адаптивного самбо. В организации уже добились успеха в подобном: в 2009 году была создана дисциплина для слепых и слабовидящих людей, которая теперь включена в программу чемпионатов мира.

Ранее Роман Ротенберг показал на видео упражнение «Бей канадца».
 
