«Прыжки грязные»: Плющенко отреагировал на прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал прокат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Играх-2026 в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

«Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался. Но начало положено! В произвольной может все сделать, выложиться и занять хорошее место», — сказал Плющенко.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее в Международном союзе конькобежцев назвали прокат Гуменника на Олимпиаде средним.