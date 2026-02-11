«Нажал на кнопку автопилота»: Малинин о лидерстве после короткой программы

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин поделился эмоциями после победы в короткой программе в командном турнире в рамках Олимпийских игр в Италии, передает Golden Skate.

«Честно говоря, я чувствовал себя отлично. В этот раз я выбрал совсем другой подход, не такой, как на командном турнире. Тогда во мне было слишком много олимпийского азарта. Давление зашкаливало, я был на взводе и рвался на лед. К этой короткой программе я хотел подойти чуть более размеренно, спокойно и, честно говоря, просто нажал кнопку автопилота и посмотрел, что получится», — рассказал Малинин.

Илья Малинин занял первое место в произвольной программе в командном турнире в рамках Олимпиады. В ходе выступления спортсмен продемонстрировал четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной риттбергер, четверной лутц (степ-аут) и каскад. Кроме того, в прокате Малинин исполнил связку четверной тулуп + ойлер + тройной флип, а также комбинацию четверной сальхов + тройной аксель. Судьи оценили выступление американского фигуриста на 200,03 балла.

Зимние Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля 2026 года.



