Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады

Гуменник заявил пять квадов в произвольной программе на Играх

Действующий чемпион России Петр Гуменник заявил об исполнении пяти четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

В план произвольного проката Гуменника входят четверные флип, лутц и тулуп, а также каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла, заняв 12-е место среди 29 участников.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Гуменника вызвали на допинг-тест утром после проката на Играх.