«Я боялся»: Гуменник об отношении иностранцев к россиянам на Олимпиаде

Гуменник рассказал, как к российским спортсменам относятся на Олимпиаде в Милане

Действующий чемпион России Петр Гуменник в эфире Okko рассказал, как к российским спортсменам относятся иностранцы в Милане в период зимних Олимпийских игр 2026 года.

«Спортсмены все приветливые. Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в Counter-Strike, много занятий интересных. Получил кучу подарков, огромную сумку», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Евгений Плющенко назвал грязными прыжки Гуменника в короткой программе на Олимпиаде.