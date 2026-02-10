Итальянская спортсменка установила уникальное достижение на Олимпиадах

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной, завоевавшей медаль на шести зимних Олимпийских играх.

Фонтана 10 февраля выиграла золото в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Всего на счету Фонтаны 12 олимпийских медалей. Трижды она выигрывала золото. Фонтана остается самой титулованной шорт-трекисткой в истории Игр.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее в МОК заявили, что все скучают по российским спортсменам.