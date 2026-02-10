Авербух рассказал о готовности Гуменника к Олимпиаде

Авербух заявил, что Гуменник на 100 процентов готов к Олимпиаде

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух заявил, что фигурист Петр Гуменник готов к Олимпиаде на 100 процентов, передает Sport24.

«Петр готов показывать хорошее катание. Вчера французы показали, как можно из первой разминки оказаться в лидерах. Гуменник готов на 100% и ничего не мешает ему показать свой максимум», — сказал Авербух.

Фигуристы покажут короткие программы в личном зачете 10 февраля. Гуменник, который выступает в нейтральном статусе, на льду окажется первым.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. При этом фигурист не стал менять костюм, в котором он катал «Парфюмера».

Ранее призер чемпионата Европы из Италии поддержал Гуменника.