В МОК заявили, что все скучают по российским спортсменам

Член МОК Лисаваттракун заявила, что все скучают по российским атлетам

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Таиланда Паттхама Лисаваттракун заявила, что на международной арене скучают по отстраненным российским спортсменам. Ее слова приводит РИА Новости.

При этом она не смогла ответить на вопрос о сроках полноценного возвращения представителей России на Олимпиаду, отметив, что они сами в организации задаются этим же вопросом.

Говоря о неучастии атлетов из России, Лисаваттракун подчеркнула, что «все скучают по ним, каждый чувствует одно и то же».

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее в Европе выразили надежду на скорое возвращение России на Олимпиаду.