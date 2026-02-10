Сын экс-главы ВФЛА, подозреваемый в убийстве отца, много лет подряд злоупотреблял алкоголем

Александр Балахнчев, задержанный по подозрению в убийстве своего отца Валентина Балахничева, восемь лет пытался вылечить воспаление печени, которое появилось из-за ежедневного потребления крепкого алкоголя, передает Mash на спорте.

Последние восемь лет сын Валентина Балахничева наблюдался у врача, так как у него обнаружили проблемы с внутренними органами.

На посту главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев провел почти 25 лет, однако его карьера завершилась на фоне допинговых скандалов, приведших к отставке, пожизненному отстранению от легкоатлетической деятельности и заочному приговору парижского суда к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало победительницу Олимпиады-2012 в беге на 3000 м с препятствиями Юлию Зарипову и бронзового призера Игры в Лондоне в многоборье Татьяну Чернову, после чего их результаты были аннулированы. В феврале 2015 года Балахничев подал на отставку поста президента ВФЛА.

Ранее стало известно, что может грозить сыну экс-главы ВФЛА, если его признают виновным в убийстве отца.