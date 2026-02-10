Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

Сын экс-главы ВФЛА, подозреваемый в убийстве отца, много лет подряд злоупотреблял алкоголем

Сын экс-главы ВФЛА, подозреваемый в убийстве отца, старадал от алкоголизма
Владимир Трефилов/РИА Новости

Александр Балахнчев, задержанный по подозрению в убийстве своего отца Валентина Балахничева, восемь лет пытался вылечить воспаление печени, которое появилось из-за ежедневного потребления крепкого алкоголя, передает Mash на спорте.

Последние восемь лет сын Валентина Балахничева наблюдался у врача, так как у него обнаружили проблемы с внутренними органами.

На посту главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев провел почти 25 лет, однако его карьера завершилась на фоне допинговых скандалов, приведших к отставке, пожизненному отстранению от легкоатлетической деятельности и заочному приговору парижского суда к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало победительницу Олимпиады-2012 в беге на 3000 м с препятствиями Юлию Зарипову и бронзового призера Игры в Лондоне в многоборье Татьяну Чернову, после чего их результаты были аннулированы. В феврале 2015 года Балахничев подал на отставку поста президента ВФЛА.

Ранее стало известно, что может грозить сыну экс-главы ВФЛА, если его признают виновным в убийстве отца.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!