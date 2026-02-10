Стало известно, что может грозить сыну экс-главы ВФЛА, если его признают виновным в убийстве отца

Сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева Александр может получить до 15 лет тюрьмы, если будет доказана вина его отца. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри.

«Я как бывший следователь СК и прокуратуры, который занимался расследованием убийств, хорошо знаю такие дела. Конечно, доказательств здесь можно собрать очень много, включая экспертизы, когда можно назначить. В случае ножевых ранений речь идет, прежде всего, о криминалистической экспертизе: берется срез кожи с тела и нож, и криминалисты определяют, этим ли ножом был нанесен удар, как именно он наносился — снизу вверх, сверху вниз. И с какой приблизительно силой. Это стандартные вопросы, на которые отвечает эксперт-криминалист.

Также проводятся медицинские экспертизы. Кроме того, по убийствам, как правило, делают психиатрические экспертизы: вменяем подозреваемый или нет. Могут собрать и свидетельские показания, чтобы понять, почему это произошло, был ли конфликт. И наряду с экспертизами получается неплохая доказательная база.

Хотелось бы отметить один момент. Сообщают, что здесь все-таки речь не об убийстве, а о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Убийство — это ч.1 ст. 105, наказание — от шести до 15 лет лишения свободы. А ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, — в принципе, то же самое, но в этом случае нет нижнего предела. При определенной тактике защиты обвиняемый может получить, к примеру, четыре года тюрьмы и выйти через три. Замечу также, что дело не могут квалифицировать как убийство в состоянии аффекта, если подозреваемый в момент совершения преступления был в нетрезвом состоянии», — сказал Сильвестри.

Ранее стало известно, что в убийстве Балахничева подозревают его сына.