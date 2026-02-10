Сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики не смог объяснить убийство отца

Сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева Александр не смог объяснить, почему убил своего отца, передает Life со ссылкой на Shot.

В момент убийства Балахничев-младший был пьян. Александр Балахничев вместе с отцом работал в центре развития легкой атлетики ИААФ. У него был свой бизнес по производству спортивных товаров.

Валентина Балахничева не стало 2 февраля в возрасте 76 лет.

На посту главы ВФЛА Балахничев провел почти 25 лет, однако его карьера завершилась на фоне допинговых скандалов, приведших к отставке, пожизненному отстранению от легкоатлетической деятельности и заочному приговору парижского суда к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало победительницу Олимпиады-2012 в беге на 3000 м с препятствиями Юлию Зарипову и бронзового призера Игры в Лондоне в многоборье Татьяну Чернову, после чего их результаты были аннулированы. В феврале 2015 года Балахничев подал на отставку поста президента ВФЛА.

