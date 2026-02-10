Размер шрифта
ЦСКА одолел «Зенит»

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ.

Встреча состоялась на стадионе «Аль-Нахайян», а основное время завершилось с результатом 2:2. Счет в матче открыли армейцы, на 9-й минуте отличился Кирилл Глебов. «Зенит» сравнял на 43-й минуте благодаря голу Вендела. Во втором тайме ЦСКА вновь вышел вперед, через четыре минуты после возобновления игры гол оформил Жоао Виктор. Дуглас Сантос сравнял счет на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

В серии послематчевых пенальти точнее оказался армейский клуб — 4:3.

До этого матча ЦСКА обыграл «Краснодар» и уступил московскому «Динамо», оба матча закончились в серии пенальти. «Зенит» оказался сильнее «Динамо», но уступил «Краснодару», эти игры завершились после основного времени.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее «Зенит» объявил о подписании игрока «Аль-Насра».
 
