Расписание российских спортсменов на Олимпиаде 10 февраля

Шестеро россиян выступят на Олимпийских играх в Италии 10 февраля
РИА Новости

Шестеро российских спортсменов выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 10 февраля.

Соревновательную программу для России начнут лыжники. Савелий Коростелев и Дарья Непряева примут участие в спринтерских гонках. Женская квалификация стартует в 11:15 по московскому времени, мужская квалификация начнется в 11:55 мск.

Алена Крылова и Иван Посашков выступят в шорт-треке. Сначала свой заезд проведут женщины, им предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров, начало — 12:30 мск. Мужчины этот день выйдут на старт дистанции в 1000 метров, их старт запланирован на 13:08 мск.

Во второй половине дня саночница Дарья Олесик проведет третью и четвертую попытки в женских одноместных санях. Третий заезд стартует в 19:00 мск, четвертый — в 20:32. В первой попытке россиянка стала 13-й, показав время 53,289. После второй попытки она опустилась на позицию ниже, преодолев дистанцию за 1:46.651.

Закроет программу для российских спортсменов фигурист Петр Гуменник. Мужчины выступят с короткими программами в личном турнире, начало — в 20:30 по московскому времени. Гуменник выступит первым.

Ранее в Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады.
 
